ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹95,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರಿಂದ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ತೆಗೆದರೆಂದೂ ಆತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹95 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು; ಮಗನನ್ನೇ ‘ಫ್ರೀಲೋಡರ್’ ಎಂದ ಪೋಷಕರು!
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 22ರ ಯುವಕ
ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಿನ ಬದುಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ರೆಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯುವಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹95,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೇರಿದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ತನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
‘ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಊಟವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು!’
ಯುವಕನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರು ಆತನನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಎಂದು ಕಾಣತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಫ್ರೀಲೋಡರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೋಷಕರು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ತನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯುವಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ, ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ!
ತನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಯುವಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಭದ್ರತಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವೂ ಮುಖ್ಯ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.