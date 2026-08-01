BofA Global Research ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 49 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಗರೇನಾ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವರದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. BofA Global Research ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 49 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ..!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, YouTube ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 47 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ Garena Free Fire ಸುಮಾರು 41 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Facebook, JioHotstar, Netflix, WhatsApp, MX Player, Amazon Prime Video, X (Twitter), Reddit ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.
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ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು "ಓದಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಗಂಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Free Fire ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯುವಜನರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ನಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.