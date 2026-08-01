ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಕೆನಡಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್, ಕೆನಡಾದ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಸವನ್ನಾ (ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ) ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಟ್ನ ಮೂರೂ ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಐದೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರು (Judges) ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೂ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆನಡಾದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 5-0 ಅಂತರದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರ ಜಯಭೇರಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಾವಿ ದೇಶದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಬಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೇಲ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 16.58 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೆಲ್ವ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 16.17 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ 1500 ಮೀಟರ್ ಟಿ54 (T54) ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ರಮೇಶ್ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು 3:23.59 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.