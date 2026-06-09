ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಟಿಟಿಇ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರೇ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಟಿಟಿಇ (ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕ) ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಉಲ್ಟಾ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

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ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯವಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಯಮದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಟಿಇ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯುವತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಬೋಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಜಾಣತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಯುವತಿ, ತಾನೇ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟಿಟಿಇ ತನಗೆ ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

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ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ‘ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್’ ವಿವಾದ:

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಯುವತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಟಿಟಿಇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಯೇ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ‘ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್’ (ಬಲಿಪಶು ಕಾರ್ಡ್) ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರ ಕಮೆಂಟ್: 'ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ."

ಯಾರು ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು?

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಡೆ (RPF) ಅಥವಾ ಜಿಆರ್‌ಪಿ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಈ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಿದೆ.

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