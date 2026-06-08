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- ದೇಶದ 2ನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, 20 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ!
ದೇಶದ 2ನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, 20 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ!
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈಲು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಲಖನೌ, ವಾರಾಣಸಿ, ಮತ್ತು ಪಟನಾ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ-ಸಿಲಿಗುರಿ ನಡುವೆ ದೇಶದ 2ನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 2ನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸಿಲಿಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಸಿಲಿಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ದಾಟಲಿದೆ
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ 508 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ. 2ನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಲಖನೌ, ವಾರಾಣಸಿ, ಪಟನಾ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಗುರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಸದ್ಯದ 20 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌ, ವಾರಾಣಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಪಟನಾ ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಸಿಲಿಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಿಲಿಗುರಿ ತಲುಪಲು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೂತನ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಹಾ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 508 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು
ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ತದನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಇಂಧನ ಮಿತವ್ಯಯದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ಹಿಂದಿನ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದ ಮನೋಭಾವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂಗ್ರಿಘಾಟಾ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗಿನ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕೇಂದ್ರದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ತ್ವರಿತ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ದೂಷಿಸಿದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ 600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲು
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ (Rail Blitz) ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು 60 ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ 'ಅಮೃತ್ ಭಾರತ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ'ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಟ್ಟು 102 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಚಿವರು, 1972 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ 42 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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