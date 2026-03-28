ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೇ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 47,000 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಗುಜರಾತ್ನ ವಡಿನಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಬಂತು ಬೃಹತ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಕು
ಶನಿವಾರ, ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ DPA ಕಾಂಡ್ಲಾದ ವಡಿನಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ 47,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (LPG) ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. 'MT ಜಗ್ ವಸಂತ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಡಗು, ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗಿಗೆ 'ಶಿಪ್-ಟು-ಶಿಪ್' (STS) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಸರಕನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ANI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ: ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಹಿಂದೆ, ಜಂಟಿ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಂದರು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ‘ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ‘ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ 20 ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 540 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ,’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (DG Shipping) ತನ್ನ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 98 ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 335 ಇಮೇಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಆಗ್ರಹ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡಲ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MEA) ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ನವದೆಹಲಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. (ANI)
