ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡ್, ತನ್ನ 'ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಬೋನಾಂಜಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ 1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.28): ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡ್, ತನ್ನ 1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಬೋನಾಂಜಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ, ಕಂಪನಿಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಿಪ್ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದುಬೈ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿರುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಅದರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ" ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲಂಡನ್ನ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಗೈಡೆಡ್ ಟೂರ್, ಕ್ಯಾಮ್ಡೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಲಾ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್, ಲಂಡನ್ ಸೇತುವೆ, ಬಿಗ್ ಬೆನ್, ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆ, ಪಿಕ್ಕಡಿಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಲ್ಗರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೇಡಮ್ ಟುಸ್ಸಾಡ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
"ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆತ್ಮ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷ, ನಗು, ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು, ಅಗಾಧ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಎಂಎನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ
"ನಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2003ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕಂಪನಿ
ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ತಂಡವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು, ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುಭವಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2003 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡ್, ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 53 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸತಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.