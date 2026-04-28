ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ATF) ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದೆ, ಹಾರಾಟವನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.28): ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ATF) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು "ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ" ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ತುರ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್' (FIA), ಈ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚದ ವಾತಾವರಣವು ಹತ್ತಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ (ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ) ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪಾಲು ಶೇ. 30-40 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಶೇ. 55-60 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ
FIA ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಎಟಿಎಫ್ (ATF) ಮೇಲಿನ ಶೇ. 11ರಷ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಇರುವ ವ್ಯಾಟ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಲೂ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿ
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಂತಹ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎದುರು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ತರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.