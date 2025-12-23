ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ (PIA) ಅನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ₹4,320 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಐಎಯ 75% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.23): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ (PIA) ಅನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್ PIA ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹4,320 ಕೋಟಿ (43.2 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ 4320 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಕ್ಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 4288 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಲಕ್ಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ಬ್ಲೂ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೂರೂ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ₹3,680 ಕೋಟಿಗೆ, ಲಕ್ಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ₹3,248 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಏರ್ಬ್ಲೂ ₹848 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ತರುವಾಯ ಏರ್ಬ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಿತು.
ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಿಐಎಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ 75% ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಡುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಸೈನ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಫೌಜಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (FFPL), ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಡ್ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಈ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಐಎಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
IMF ನೀತಿ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರಾಟದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ IMF ನೀತಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ IMF ನಿಂದ $7 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, IMF ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು PIA ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಪಿಐಎ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಿಐಎಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಐಎಯ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಐಎ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿ: 2020 ರಲ್ಲಿ, ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಎ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ 96 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಐಎ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಮೋಸದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತವು ಪಿಐಎಯ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿತು, ಇದು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಪಿಐಎ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಿಷೇಧವು ಪಿಐಎ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು ₹25,000 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹25 ಬಿಲಿಯನ್) ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರವಸೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಯಾನ ವಲಯವು ಅದರ GDP ಗೆ ಕೇವಲ 1.3% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. UAE ನಲ್ಲಿ 18% ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 8.5% ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಯಾನ ವಲಯವು GDP ಯ ಕೇವಲ 1.3% ರಷ್ಟಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಬಂದರು ಮಾರಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
1958 ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು IMF ನಿಂದ 20 ಬಾರಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ. IMF ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.