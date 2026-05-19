ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ, ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಏರ್ಬಸ್ ಸಿ-295 ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಏರ್ಬಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ವಿಮಾನ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ.
ವಡೋದರಾ: ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ದೇಶ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಹಾಗೂ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಏರ್ಬಸ್ ಸಿ-295 (Airbus C-295) ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ (Test Flight) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TASL) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ಬಸ್ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿ-295 ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರ್ತಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಡೋದರಾದ ಟಾಟಾ-ಏರ್ಬಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜೋಡಣೆಯ (Final Assembly Line) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ₹21,935 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 56 ಏರ್ಬಸ್ ಸಿ-295 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ₹21,935 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
16 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾರಾಟದ ಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (Ready-to-fly condition) ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 40 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಡೋದರಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಿ-295 ವಿಮಾನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ‘ಅವ್ರೋ-748’ (Avro-748) ವಿಮಾನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಸಾಗಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:
ಈ ವಿಮಾನವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 70 ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಥವಾ 48 ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ಗಳನ್ನು (ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಜಿಗಿಯುವ ಸೈನಿಕರು) ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 24 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ (Medical Evacuation) ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜಿನ್:
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎರಡು ‘ಪ್ರಾಟ್ & ವಿಟ್ನಿ PW127G’ ಟರ್ಬೊಪ್ರೊಪ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ:
ಈ ವಿಮಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ (Semi-prepared airfields) ರನ್ವೇಗಳಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ಹಿಮಾಲಯದ ಕಷ್ಟಕರ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗಡಿಭಾಗದ ದೂರದ ರಕ್ಷಣಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಸೂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEL) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BDL) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಸೂಟ್' (Indigenous Electronic Warfare Suite) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ರೇಡಾರ್ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ.