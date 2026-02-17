Why India’s Rafale Deal is Costlier Than Indonesia ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 114 ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 96 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿ ಡಸಾಲ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. 18 ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.17): ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಗಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 114 ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
114 ರಫೇಲ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತ 3.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ 42 ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಪ್ರೊಬಾಜೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಸರ್ಕಾರವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು.
ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗೆ 1747 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 42 ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು $8.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 68,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ರಫೇಲ್ನ ಬೆಲೆ 1,747 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತವು 3.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2,850 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಫೇಲ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರಬಹುದು.
ಏನಿದರ ಸತ್ಯಾಂಶ
ಭಾರತವು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ 2,850 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೆಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ಪ್ನಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಹ್ಯಾಮರ್ನಂತಹ ನಿಖರ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು, ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ.
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಫೇಲ್
ಭಾರತವು 2016 ರಲ್ಲಿ 36 ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಫೇಲ್ನ ನೌಕಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರರ್ಥ ವಾಯುಪಡೆಯು 36 ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ಗಾಗಿ 26 ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ 96 ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಡಸಾಲ್ಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (DRAL) ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 18 ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತವು. 2030 ರಿಂದ 2035 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 176 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 29 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಬಲ 42 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ 16 ರಿಂದ 18 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.