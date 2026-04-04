ನವದೆಹಲಿ (ಏ.4): ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 1,000 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು (Aerial Bombs) ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಂಬುಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'Mk-84' ಮಾದರಿಯ ಬಾಂಬುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಇನರ್ಟ್ (Live and Inert) ಮಾದರಿಗಳ ಆರು ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Prototypes) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ 'ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್' (RFP) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 'Buy (Indian-IDDM)' ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 600 ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇ ಹಣ ಹೂಡುವ 'Make-II' ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾಂಬುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೂಲದ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ (Compatible) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ (Indigenous Content) ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಬಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬುಗಳು 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್' ಮತ್ತು 'ಹೈ-ಕ್ಯಾಲಿಬರ್' ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಶತ್ರುಗಳ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದ್ದು, 'ಪೀಕ್ ಓವರ್-ಪ್ರೆಷರ್' (PoP) ಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು. ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು 'ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್' (SSCT) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳ (ASQRs) ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುಪಡೆಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು?
ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ (Joint Venture ಅಥವಾ Transfer of Technology) ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಏಕೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಷಯದ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.