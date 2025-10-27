Israels IAI poised to secure Rs 8,000 crore IAF mid-air refuellers deal ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಆರು ಮಿಡ್-ಏರ್ ರಿಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.27): ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊಸ ಮಿಡ್-ಏರ್ ರಿಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು, ಏಕೈಕ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆರು ಏರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (IAI) ಆರು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 767 ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಗಳು ANIಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಂಶವನ್ನು ಆಫ್ಸೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ IAI, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು, ಆದರೆ IAI ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 3-30 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಆಗ್ರಾ ಮೂಲದ ಆರು ರಷ್ಯನ್ ಮೂಲದ Il-78 ಮಿಡ್-ಏರ್ ರಿಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನ
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಇನ್ನೂ ಆರು ಫ್ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ವೆಟ್-ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಪಡೆಯು ಮಿಡ್-ಏರ್ ರಿಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಬಲ್ಲದು. (ANI)