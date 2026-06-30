ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಭಾರತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.30) ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 'ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್' (ISM), ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ (Design) ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗಿನ ಇಡೀ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೈನ್ ಸಮಗ್ರ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 1.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಿಯಾಗೂ ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ:
ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆ:
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಚಿಪ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಲಿ ಕೈಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಭದ್ರತೆಯು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಮಿಷನ್ ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ:
ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್' ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಠಿಕೋನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಯು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ (ಉತ್ಪಾದನೆ), ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಿಷನ್-ಮೋಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಒಳಗೇ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನಸಿನಿಂದ ನನಸಿನತ್ತ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ವೇಗ:
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕನಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ವಾಸ್ತವ ರೂಪ ಪಡೆದು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೇಗವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತವು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರದೆ, ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹರಡುವಿಕೆ:
ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುಕೋಟಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆ ₹1.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಐಎಸ್ಎಂ 1.0 ಆರಂಭಿಕ ಅಡಿಪಾಯ:
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ 'ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 1.0' ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲ ಹಂತವು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಯಿತು.
ರಚನಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಐಎಸ್ಎಂ 1.0 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಳಗೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು:
ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು (Fabrication Units), ಓಸಾಟ್ (OSAT) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಎಟಿಎಂಪಟಿ (ATMP) ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವೂ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೇಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 'ವಿನ್ಯಾಸ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆ' (Design Linked Incentive - DLI) ಈ ಮಿಷನ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು (Intellectual Property) ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಇದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರಚನೆ: ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಯಿತು. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದುಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೇಸ್: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚಿಪ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಒದಗಿಸಿದೆ
ಮೈಕ್ರಾನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು: ಐಎಸ್ಎಂ 1.0 ಹಂತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 'ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (Micron Technology) ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲoperational ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚಿಪ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ತ್ವರಿತ ಮುನ್ನಡೆ:
ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇನ್ಸ್ ಸೆಮಿಕಾನ್ (Kaynes Semicon) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸುಧಾರಿತ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್:
ಗುಜರಾತ್ನ ಧೋಲೇರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಟಾಟಾ-ಪಿಎಸ್ಎಂಸಿ' (Tata-PSMC) ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿ: ಗುಜರಾತ್ನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯುವಕರಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳಿಕೆ: ಡಿಎಲ್ಐ (DLI) ಯೋಜನೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟೇಪ್-ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಾರತವೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುದ್ರಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (PCB) ಕ್ರಾಂತಿ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೇವರ್ನಲ್ಲಿ ₹6,750 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (PCB) ತಯಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರೀ ಆಮದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್:
ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ₹40,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈ-ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಪಿಸಿಬಿಗಳನ್ನು (20-22 ಲೇಯರ್ಗಳವರೆಗೆ) ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜೇವರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯೂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ತರ ಹಂತ: ಐಎಸ್ಎಂ 2.0: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ವಿ ಅಡಿಪಾಯದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 2.0' (ISM 2.0) ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಯಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೌಲ್ಯದ ಸರಪಳಿಯ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ: ಮೊದಲ ಹಂತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಐಎಸ್ಎಂ 2.0 ಆಳವಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ (R&D) ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಐಪಿ (IP) ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಕಾಸ: ಹೊಸ ಹಂತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ 'ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ' (IP) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ದೇಶೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ದೃಢವಾದ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದ್ಧತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಎಸ್ಎಂ 2.0 ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬೆಂಬಲ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಚಿಪ್ಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), 5G ಟೆಲಿಕಾಂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳು (EV) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಪ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು: ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಯುಎಸ್ (US), ತೈವಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಇದು ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಭಾವ:
ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ನುರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.