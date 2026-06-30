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- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಪೌರರಲ್ಲ! ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ 5 ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಪೌರರಲ್ಲ! ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ 5 ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಕೇವಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಏಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
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Image Credit : জেমিনি
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಇದೊಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೌರತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 20ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದೊಂದೇ ಅಂಶವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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Image Credit : X
ಬಾಬು ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಸರ್ದಾರ್ বনাম ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವದ ಏಕೈಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 1955ರ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಂಶಗಳೇ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
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Image Credit : Getty
1955ರ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಐದು ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:
1. ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಗುರುತು).
2. ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರಂತರತೆ.
3. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಾಸ.
4. ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿ.
5. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಧಾರ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳಷ್ಟೇ.
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Image Credit : Getty
ಪೌರತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ: ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ನಿರಂತರ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಂಶಾವಳಿ, ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
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Image Credit : Getty
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಬಳಿ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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Image Credit : Getty
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು 'ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆ'ಯೇ ಹೊರತು, 'ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಪುರಾವೆ' ಅಲ್ಲ. ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಹು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Getty
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ 12 ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಏಕೈಕ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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