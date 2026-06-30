ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದಾಗುವ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ತಡೆಯಲು ಭಾರತ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.30): ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮಾತುಕತೆಗೆಳು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಕದನವಿರಾನ ಇದ್ದರೂ, ಯುದ್ದದ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಫ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಕಾರ್ಮುಡ ಇನ್ನು ಕವಿದು ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ನಿಂತಂತಿದೆ. ಜನ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಸೇರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ನರಳಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕ್ಯಾತೆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಯುದ್ದವಾದರೂ ಭಾರತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭಾರತ ಮಹಾ "ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್" ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಹಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂಥ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG), ಮತ್ತು LNG ಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತುರ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಭೂಗತ, ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಭಾರತ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ!
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ ೨೦.ರಷ್ಟು ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರ್ಬಲತೆ ಮೊಕಾಂ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಗಳೇನು?
ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 39 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ದೇಶವು 70 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಭೂಗತ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG) ಮತ್ತು LNGಯ ತುರ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. LPG ಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು LNG ಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ 140,000 ಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಖರಣಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆಮದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಎಲ್ಎನ್ಜಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕರಡು ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯಂತಹ ಆಮದು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.