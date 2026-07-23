ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ 6,358 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್'ಗಳಲ್ಲಿ 37,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ 2023 ರಿಂದ 2025 ರ ನಡುವಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 6,358 ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು) ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ 37,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಸಾಗರಿಕಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್’ (Black Corridors)?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಗಳನ್ನು 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್' (ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 6,409.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ 37,164 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಥಮ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ!
ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 958 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 671 ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು 607 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 477 ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಮವಾಗಿ 386 ಮತ್ತು 384 ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ:
- ವಿಲ್ಲುಪುರಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 70 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.
- ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 60 ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ತಿರುಚ್ಚಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): 56 ಮಾರ್ಗಗಳು.
- ಪುರ್ಬಾ ಮೇದಿನಿಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): 52 ಮಾರ್ಗಗಳು.
- ಕಡಲೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): 49 ಮಾರ್ಗಗಳು.
- ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (ಕೇರಳ): 48 ಮಾರ್ಗಗಳು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿವರವಾದ ಅಪಘಾತ ವರದಿ' (i-dAR) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ (Real-time) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇ-ಡಿಎಆರ್ ವೇದಿಕೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಹಂತದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1. ತಕ್ಷಣದ (ಅಲ್ಪಾವಧಿ) ಕ್ರಮಗಳು:
ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಪಘಾತ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು (Crash Barriers), ರಸ್ತೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಲೈನೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಮೀಡಿಯನ್ (ಮಧ್ಯದ) ರಸ್ತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಶಾಶ್ವತ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ) ಕ್ರಮಗಳು:
ರಸ್ತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ನಿಗದಿತ ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಓವರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್/ನೀರಿನ ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೂರ್ವ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ' (Road Safety Audit) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು 'ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು' ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ:
ನಾಲ್ಕು ಪಥ (4-Lane) ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ATMS) ಅಳವಡಿಸಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 61 ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಲವರ್ಧಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಕುಸಿತ, ಗಿರ್ಡರ್ಗಳ ದೋಷಗಳು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ (Blacklist) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರಿಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಾನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆಯಾದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 6,358 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.