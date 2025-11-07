- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ; ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
LIVE NOW
India Latest News Live: ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ; ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸಾರಾಂಶ
ದಿಂಡಿಗಲ್ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚಂಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಯೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ನಿಮಿತ್ತ, ಖಾಲಿಯಿದ್ದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗದು' ಎಂಬ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದವೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರವೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 500 ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಾಗಿವೆ.