ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಆಗ್ರಹ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಮಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರೂರ್ ಆಗ್ರಹ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ (ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ) ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಗುರುವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಸಂಸತ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೀ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ 'ದೋಸೆ' ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿವೆ. ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೀಗಾಗಿದೆಯೇ? ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನರ ಮುಂದಿಡಲು ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಹಠಾತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಲು ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸುಮಾರು 1,500 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಂದನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಗೃಹೇತರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸೇಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)