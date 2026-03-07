ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ರಿಫೈನರಿಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಕೋಟಿ ರು. ಹಣ ನೀಡಿ 2.67 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ (ಎಚ್ಒಎಬಿಎಲ್) ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಇದೇ ಕಂಪನಿಯ ದಿ ಸರಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 14.5 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ಚ.ಅಡಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
07:38 AM (IST) Mar 07
7 March 2026
