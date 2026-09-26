ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ, ಸೇನೆಯ ಕೈಗೊಂಬೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೆಟಲ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 81 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುರಿತು ಕೆದಕಿ ಜಗತ್ತಿನೆದರು ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕರ ಎದುರು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಬಾರತ 'ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ'ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾಕ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪೆಟಲ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ?
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ 25 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಳೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ವಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಮರೆ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 47 ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಿಟಿಐ, 'ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರವು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅವನ ಕೈಗೊಂಬೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನದೇ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ, ಮಿಲಿಟರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪೆಟಲ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತಾಂಧತೆ, ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಸ್ತವ ಅದರ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಜೀವಮಾನದ ವಿನಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ನಾವು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನನ್ನ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂಥವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಹುಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಭಾರತ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭಾರತ, 'ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ನನ್ನ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ ಎಂದು ಭಾರತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.