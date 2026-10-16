ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಒಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವಾಲ್ ಹಿಸಾರ್ನ ಅವರು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಕೆಲವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಸಾರ್ನ PLA ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೃತದೇಹ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅವರದ್ದಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದು. 35 ವರ್ಷದ ಜೈನ್, ಹಿಸಾರ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಐಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಐಐಟಿ ಬಾಬಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಏನಂದ್ರು?
ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಕುರಿತ ವದಂತಿಯನ್ನ ಹಿಸಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಿಸಾರ್ ನಿವಾಸಿ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪಿಎಲ್ಎ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ.. ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಶವ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ವರದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಇಂತಹ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ. ವೈರಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಝಜ್ಜರ್ ಮೂಲದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೆವಾಲ್.. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಓದಿರೋದು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದರು. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಇನ್ನು, ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಜಂಘರ್ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.