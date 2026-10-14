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- Amazon, Flipkart ನಲ್ಲಿ ₹ 30,000 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
Amazon, Flipkart ನಲ್ಲಿ ₹ 30,000 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
Amazon, Flipkart ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಟಾಪ್ ಡೀಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ವಿವರವನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಾನ್ (Amazon, Flipkart) ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಡೇ (Big Billion Days Sale ) ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅಮೇಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ (Great Indian Festival sale) ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಟಾಪ್ ಡೀಲ್
Samsung Galaxy A36 5G
- (8GB + 256GB) ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 38,999 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೂ. 28,999 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
- ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, 50MP ಪ್ರೈಮರಿ 8MP ಮತ್ತು 5MP ಲೆನ್ಸ್
- 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್
- 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b) Nothing Phone (4b)
- ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b) (6GB + 128GB) ಮಾಡೆಲ್
- ಮೂಲ ಬೆಲೆ 49,999 ರೂ.ಗಳಿಂದ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ
- 6.77-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
- 6,000MAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್
- ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
- 8MP ಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಸಂವೇದಕ
- ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14 ಪ್ಲಸ್ 5ಜಿ (OPPO K14 Plus 5G)
- (6GB + 128GB) ರೂ. 29,999 ಗೆ ಲಭ್ಯ
- ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7360 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್
- 6.78-ಇಂಚಿನ ಹೊಂದಿದೆ
- 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್
- 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್
- 2MP ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಅಮೆಜಾನ್ ಡೀಲ್ಗಳು
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ N6 (OnePlus N6 5G)
- OnePlus N6 (6GB + 128GB) ರೂ. 24,999 ಗೆ ಮಾರಾಟ
- 45W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್
- 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್
- ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6360 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರನ್ನಿಂಗ್
- ಆಕ್ಸಿಜನ್ OS 16 ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಐಕ್ಯೂಒ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್ಎ 5ಜಿ (IQOO Z11X 5G)
- iQOO Z11xa 5G (8GB + 128GB) ಬೆಲೆ ರೂ. 28,998
- 7200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್
- ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್
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