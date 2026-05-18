ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ (IAF) ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಸಾನ್ಯಾ, 'ಕ್ಯಾಟಗರಿ-ಎ' (Cat-A) ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ (QFI) ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತರಬೇತುದಾರರ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ತಂಬರಂ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ (FIS), ಅನುಭವಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ.
QFIಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 'ಏರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್' ಆಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳ (ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಸೇನೆ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾನ್ಯಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
"IAFನಲ್ಲಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಶಿವಾಂಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು QFI ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ, ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಸಾನ್ಯಾ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತವಾದ 'ಕ್ಯಾಟಗರಿ-ಎ' ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
'ಇದು IAFಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಯುವ ಪೈಲಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ (QFI) ಅಂದರೆ ವಾಯುಪಡೆ, ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಸೇನೆ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಪೈಲಟ್, ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
IAFನ ತಂಬರಂ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ (FIS) ಈ QFI ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಸೇನೆ, ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
IAF, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಡಲು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, IAF ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ C, B, ಮತ್ತು A ಎಂಬ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಈಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಸಾನ್ಯಾ ಗಳಿಸಿರುವ 'ಕ್ಯಾಟ್-ಎ' ಈ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 22 ವಾರಗಳ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ QFI ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತರಬೇತಿಯು 10 ಹಂತಗಳ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು 200 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾರಾಟದ ಕೌಶಲ್ಯ, ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 'ಕ್ಯಾಟ್-ಎ' ಗ್ರೇಡ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ.