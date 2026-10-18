ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತದ ಜಿರಳೆಗಳು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ SIR ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲೀ, ದೆಹಲಿಯಾಗಲೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವವರ ಎದುರು ಯುಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿರಂಗಾ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿರಳೆಗಳು.
ಆದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಖುದ್ದು ಹುಡುಗಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹೇಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು, ಓರ್ವ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ತಿರಂಗಾ ಯಾತ್ರೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ವೇಳೆ, ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಯೋಧೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ರಾಜೀವ್ ಚೌಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಬಳಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅರೆಸೈನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಲವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಹಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂದರೆ, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ!
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಲೆಹ್ರಾ ದೋ ತಿರಂಗಾ' ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕರು ವಶಕ್ಕೆ
ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ, ಎಐಎಸ್ಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ (ಎಐಎಸ್ಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಎಸ್ಇಎಂ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪ್ಕೆ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.