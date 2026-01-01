ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ನಿಂಬೆ-ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನೀವು 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನಾನು 2 ಕೆಜಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು 3 ಕೆಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಈ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಯಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಫಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಯೂಸರ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತಾದ ಇಂಥದ್ದೇ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಜೋಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಗಳು ಇಂಥ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕರು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ-ಬೆಂಬಲಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವ ಯೂಸರ್, 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತೂಕವು ಅವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಹಚರರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಹುಚ್ಚುತನದ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ! ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಡಾ.ತನ್ಮಯ್ ದಾಸ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ."ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು 2 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೂಕ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ! ನಾವು ಏಕೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ!" ಮತ್ತು "ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಾವಯವ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಣ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ
ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಕುರಿತು ವೈರಲ್ ವಿನಿಮಯವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ಥಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.