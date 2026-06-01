ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನ 17 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಚೌಹಾಣ್ನನ್ನು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಸಾದ್ನನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಚೌಹಾಣ್ನನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನ ಆತನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಸಾದ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅಸಾದ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಅವರದ್ದೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ತಮಗೆ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಾತ ತನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದರೆ, ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆಸಾಮಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ!
ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹೇಗೆ?
ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಸಾದ್ನ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಖೋಡಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ನಗರ/ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಹಿಂಡನ್) ಧವಾಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ; "ಮೇ 28 ರಂದು, ಖೋಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಸಾದ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ₹50,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಪಲಾಯನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಅಸಾದ್ ತನ್ನ ಸಹಚರರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಸಾದ್ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು, ಅಸದ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಸದ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಸತ್ತನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಸದ್ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸದ್ನ ಸಹಚರನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಚರನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಂತರ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚೌಹಾಣ್ನ ತಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ... ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಸಾದ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏಳು ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಡವಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ, ಹಂತಕರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಜನಕ" ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.