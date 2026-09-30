ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ , ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸೇರಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಯೋತ್ಪದನಾ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.30) ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ನೀತಿಯು, ಇಂದು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿದೆ. 2016ರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 2025ರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್'ವರೆಗಿನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿವೆ.
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಮರಣೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 138ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2016ರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. 2016ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28-29ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸವಾಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವರ್ಣಿಸಿದರು.
ದಶಕದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2014ರ ನಂತರ, ಗಡಿಪಾರಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಭಾರತ ವಹಿಸಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. 2004-2014ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7,217 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಘಟನೆಗಳು, 2014-2024ರ ನಡುವೆ 2,242ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾವು-ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು ಶೇ. 81ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ಕಡಿತವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 2004-14ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,769 ರಷ್ಟಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು, 2014-24ರ ವೇಳೆಗೆ 344ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ 16,463 ರಿಂದ 7,744ಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿವೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನೇರ ಸೇನಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು
ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗತೊಡಗಿದವು - 2015ರ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 2016ರ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LoC) ದಾಟಿ ನಡೆದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, 2019ರ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು 2025ರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್'.
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಾಳಿ
ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದದ್ದು ಜೂನ್ 2015ರ ಚಾಂದೆಲ್ ಹೊಂಚುದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 9ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಗ್ರರ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
2016ರ ಉರಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು LoC ದಾಟಿದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016ರ ಉರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 19 ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28-29ರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಒಸಿ ದಾಟಿ ಉಗ್ರರ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಿತು. ಮರುದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ (DGMO) ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಏರ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 2019ರ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದಾಗ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಲಾಕೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೈಷ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ (ಏರ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್) ನಡೆಸಿತು.
ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ
2016ರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು 2019ರ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎರಡೂ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯಗಳಾದವು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
2025ರ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್'
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ನಾಗರಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೇ 7ರಂದು, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ
'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಹಾವಲ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೈಷ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮುರಿದ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಪಾಕ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ತಿರುಗೇಟು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿಯು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನೂರ್ ಖಾನ್, ರಫೀಕಿ, ಸರ್ಗೋಧಾ ಮತ್ತು ಜಕೋಬಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಲಿಟರಿ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಮೌಲ್ಯಮಾಪಿತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಪಾಕಿಸ್ದಾನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಭಯೋಕ್ಪಾದಕರ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ತಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ
ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ಕೇವಲ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ (abeyance) ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ, ಬೆದರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರೂ ಭಾರತದ ನಿಲುವ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಲುಪುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ - 2015ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 2016ರಲ್ಲಿ LoC ದಾಟಿ ದಾಳಿ, 2019ರಲ್ಲಿ LoC ಆಚೆಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಡೊಮೈನ್ (ಬಹುವಿಧ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು
2025ರ ಮೇ 12ರ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು: ಭಾರತವು ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ; ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 'ವಿರಾಮ' ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಸರ್ಕಾರವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ನೀತಿಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" (paused) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು
ನಿಗದಿತ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವದೇಶಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಖರ ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು (precision-strike capabilities), ಮೂರೂ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೇರ ಬೆಲೆ ತೆರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಿಂದ, ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸುವ (deterrence) ಹಂತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಲುಪಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯೋಗಗಳ ಪ್ರವಾಸ
'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಂತರ, ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ವಿಶಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದ ನಾಯಕರು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಪಹೆಲ್ಗಾಂ ದಾಳಿ, ಭಾರತದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ನಿರ್ಧಾರ
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ - ಗಡಿಪಾರಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಶತ್ರುಗಳು ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದೆ ವಿರುದ್ಧ, ದೇಶದ ಗಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇಶದ ನಾಗರೀಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.