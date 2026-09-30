ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ PVR ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ₹75 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ, ₹5 ಸಾವಿರ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ₹50 ಸಾವಿರವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಸಿನಿಮಾ ಮುನ್ನ 22 ನಿಮಿಷ ಜಾಹೀರಾತು; PVRಗೆ ₹75 ಸಾವಿರದ ಆದೇಶ
ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಲು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅನುಭವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ₹75 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
10.35ರ ಶೋ, ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 10.52ಕ್ಕೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣ 2025ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 33 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ‘ಕುಬೇರ’ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ PVR ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 10.35ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಸುಮಾರು 10.30ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 10.52ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಡವಾದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮನೆಗೂ ತಡ
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮನೆ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಯೂ ತಡವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
PVR ಪರವಾಗಿ ಏನು ವಾದ?
ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿತು.
ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಗ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಜಾಗೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಗಮನಿಸಿತು.
ಒಟ್ಟು ₹75 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಗೆ ಆದೇಶ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ, ₹5 ಸಾವಿರ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ₹50 ಸಾವಿರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ದಂಡಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ₹75 ಸಾವಿರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿಳಂಬ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.