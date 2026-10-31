ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ, ನೀರು ಹೊರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ‘ಹೋಮ್ಟೌನ್ ವರ್ಸಸ್ ರನ್ವೇ’ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವ ಕೈಗಳು ರ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವು! ಭಾರತೀಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೈರಲ್
ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತು ಎಂದರೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳು, ದುಬಾರಿ ಮೇಕಪ್, ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಿಂಚುವ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ‘ಹೋಮ್ಟೌನ್ ವರ್ಸಸ್ ರನ್ವೇ’ (Hometown vs Runway) ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನವರೆಗೆ!
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನೋಟವನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗರ್ವಾಲಿ ಹಾಡು ‘ಸ್ವಾಮಿ ಪರದೇಶ್’ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ವಿಡಿಯೋದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ ಹೊರುವುದು, ಸೌದೆ ಸೀಳುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಂಗೀತದ ಲಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೃಶ್ಯವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ದುಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಮೇಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಡಿಯೋ, ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕುಂಬಾರ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹೈ-ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ ದೋಬಲ್ ಸೌದೆ ಸೀಳುವ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಕುಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಸೇಸ್ನ ರ್ಯಾಂಪ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಸಂಗೀತಾ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು!
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ವೇಷಭೂಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಊರು, ಕುಟುಂಬ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಪ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣ, ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಊರು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಹೋಮ್ಟೌನ್ ವರ್ಸಸ್ ರನ್ವೇ’ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.