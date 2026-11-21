ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹7,000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ, ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಕತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹7,000 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಡೈರಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ (Dairica Farms) ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12 ಕತ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಪೂರೈಸುವುದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದರೋರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೈರಿ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಾಜೇಶ್ ಧರ್ಮಾನಿ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹5,000ರಿಂದ ₹7,000ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ₹20,000ರಿಂದ ₹80,000ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
CSR Journal ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈರಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. NDTV ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕಿ ಸೀರತ್ ತೂರ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯಾದ ಸ್ಪಿತಿ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿದಿನ 2,700 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಶುಪಾಲಕರಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ?
ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಪ್, ಕ್ರೀಮ್, ಲೋಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಇದೆ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಎದೆಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಇದರ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವ ಗುಣಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬಂತಹ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಂದಿ, ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ 3,843 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹2,672.65 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹1,233.69 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 2,014 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ₹354.06 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.