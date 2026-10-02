₹250 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ 1974ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ SIS ಆರಂಭಿಸಿದರು. 14 ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಭದ್ರತೆ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ₹16,000 ಕೋಟಿಯ ಸಮೀಪದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.
₹250 ಸಂಬಳದಿಂದ ₹16,000 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ: ಆರ್.ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹250 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು, ಐದು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಅಂದರೆ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ, ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲಸ
1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಹಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹250 ಇತ್ತು. ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
1974ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ Security and Intelligence Services (SIS) ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು.
14 ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಶುರು, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು.
ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಯಿತು. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ SIS ತನ್ನದೇ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 1984ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒತ್ತು
ಭದ್ರತಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ SIS ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. 1989ರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು.
ಮುಂದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ, ವೇತನ, ನಿಯೋಜನೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ
SIS ಕೇವಲ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2006ರಲ್ಲಿ cash logistics ಮತ್ತು 2009ರಲ್ಲಿ facility management ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
2008ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ Chubb Securityನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
₹16,000 ಕೋಟಿಯ ಸಮೀಪದ ಆದಾಯ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ SIS ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೇರಿದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ NSE ಮತ್ತು BSEಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು.
SISನ FY26 ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಅದರ consolidated revenue ಸುಮಾರು ₹15,982 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು EBITDA ಸುಮಾರು ₹717 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಈಗ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ, facility management ಮತ್ತು cash logistics ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.
ಇಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ
₹250 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪಯಣ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉದ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.