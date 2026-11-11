ಚೆನ್ನೈನ ಐವರು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶನಿವಾರದ ರಜೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 88 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 200 ದಾನಿಗಳು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಶನಿವಾರದ ರಜೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಐವರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳು: 88 ಬಾರಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ!
ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಟ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ದಿನ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈನ ಐವರು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀಡಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು.
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ!
2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ (Cognizant) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೆಂಥಿಲನಾಥನ್ ಎಲ್., ಪಿ. ಯೇಸುರಾಜ, ಸತೀಶ್ ರಾಜಾ, ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ನಂದಾ ಈ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ 'Outreach Ministry Leadership & Operations Team' ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶನಿವಾರದ ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಊಟ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ!
ಈ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದಿನ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಊಟ ಬಡಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯೇಸುರಾಜ ಅವರು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ತೆರಳಿ ಮರುದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರಿನ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞ ಕಲಂದರ್ ಕೂಡ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
88 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸುಮಾರು 200 ದಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ!
ಈವರೆಗೆ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 88 ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮರಕ್ಕಾಣಂ, ರೆಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲಮತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನದ ಯೋಜನೆ!
ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಈ ತಂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೀವ್ ನಂದಾ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರೆಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ಭೋಜನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಐವರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾರುತ್ತದೆ.