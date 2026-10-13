ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೋಡ್ ಹಾಳುಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ರೆಡ್ಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ X ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್!
X ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, @TikTokInvestors ಬಳಕೆದಾರರು ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಚರ್ಚೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಂಬರುವ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ನೀವು ಕೋಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಬೂಮರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೋಡ್ಬೇಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಮನಸೆಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ!
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಕಪ್ಕೇಕ್ ತಂದು, ತಿಂಗಳುಗಳು/ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ದಿನ ಇದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮುಂಬರುವ ಅನಗತ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಏಕೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಸಾಹವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ!
ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೊಂದಲಮಯ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಇಡೀ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವುದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೊರಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆಯು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಂತರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್!
ಮೂಲ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನವೀಕರಣ: ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು,ತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಏನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಗು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ! ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು, "ಸಂಪಾದಿಸು: ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ!
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಚರ್ಚೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.