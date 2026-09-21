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2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೇಕ್

ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೇಸರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

life Sep 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕರೆಗಳು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

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ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಸರ ದೂರವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಲಾಭ

ಪ್ರವಾಸಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ.

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'ಫೇಡ್-ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್'

ದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

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ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದು ರಜೆ ಆನಂದಿಸುವವರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ

ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

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ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

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ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ರಜೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

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