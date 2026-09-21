ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೇಸರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕರೆಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಸರ ದೂರವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದು ರಜೆ ಆನಂದಿಸುವವರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ರಜೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
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