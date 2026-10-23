ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊಗೆ 500 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ನ V8 ಎಂಜಿನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಆಯುಷ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ “ನನ್ನ ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
“ನನ್ನ ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ!” ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೊಟ್ಟ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಚುಟುಕಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಆಯುಷ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ V8 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊಗೆ V8 ಎಂಜಿನ್ ಬೇಕೆಂದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಪ್ರಣೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊದಲ್ಲಿ 500 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ V8 ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಸಹಜ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.
ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಸಿದ ಈ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.
“ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ!”
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಧಿಯೇ ಆದರೂ, ತಾನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದರು. ನಂತರ V8 ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ “ವಾರಂಟಿ” ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ವಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಾನವ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
V8 ಎಂಜಿನ್ ಚರ್ಚೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ
ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನಗಳ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ನಡೆದಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಆಧಾರಿತ ಡೀಸೆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೇಳಿದ V8 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನೀಡಿದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಉತ್ತರವೇ ಆಗಿದೆ.