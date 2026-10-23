ಯುಎಇ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹240 ಕೋಟಿ) ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಈ ಭಾರತೀಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಯುಎಇ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹240 ಕೋಟಿ) ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ! ಹಾಗಾದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಈ ಭಾರತೀಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಒಂದೇ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ₹240 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದ ಟೆಕ್ಕಿ!
ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 29 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಬೊಲ್ಲಾ (Anilkumar Bolla), 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹240 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಮಗ!
ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. “ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅವಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ತರಿಸಿತ್ತು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ಕುಟುಂಬದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಗೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ!
ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
“ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವು. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಫೋನ್, ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳು, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ!
ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈಗ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾಸದ ಉತ್ಸಾಹ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
₹240 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದರೂ ಈಗ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಂತೆ!
ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. “ಹೇಗೋ, ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮರೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು?
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಿವಿಮಾತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ₹240 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಬೊಲ್ಲಾ ಅವರ ಕಥೆ ಹಣದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.