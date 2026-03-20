ಅಕ್ರಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮಾರಾಟ ಜಾಲದ ಕುರಿತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಡಾ. ಪಚಿಪಾಲ ನಮೃತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ₹40 ಕೋಟಿ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹29.7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಕ್ರಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ (ಸರೋಗಸಿ) ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮಾರಾಟ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಡಾ. ಪಚಿಪಾಲ ನಮೃತಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿ ನಗದು ಠೇವಣಿ, ₹20 ಕೋಟಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ₹29.7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ED ಹೊರಡಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘಟಿತ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲವನ್ನು ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 2014ರಿಂದ ಜುಲೈ 2025ರವರೆಗೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸರೋಗಸಿ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಪರಾಧದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ₹29.7 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರೋಗಸಿ ದಂಧೆಯ ಹಂತಗಳು
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು:
ಮೊದಲ ಹಂತ:
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಚೆಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮೃತಾ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಹಂತ:
ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಧನಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಚರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ₹14.60 ಲಕ್ಷವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ:
ಕೊನೆಗೆ ಈ ಹಣ ಜೈವಿಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ₹4.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಪ-ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹50,000 ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ED ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2014ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಜೈವಿಕ ಪೋಷಕರಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ರಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರೋಗಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ED ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು
ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಜಯವಾಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾರಾಣಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿನ ಐದು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಚುಪಲ್ಲಿಯ ಜಯಂತ್ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು, ಕೊಂಡಾಪುರದ ಶಿಲ್ಪಾ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ವಸತಿ ಜಾಗ, ವಿಜಯವಾಡದ ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಾಪುರದ ಪಾಮ್ ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಜಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲೆಮರ್ರು ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿಯ ಧರಣಿಕೋಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು, ವಿಜಯವಾಡ ಸಮೀಪದ ನುನ್ನಾ ಮತ್ತು ವೆದುರುಪಾವುಲುರು, ಹಾಗೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಮಧುರವಾಡ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕುಕತ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭಾರಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಂಚಿ, ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖೆ ಅಕ್ರಮ ಸರೋಗಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮಾರಾಟದ ಜಾಲದ ಆಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.