1964ರ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ನಾಶವಾದರೂ ಪವಾಡದಂತೆ ಉಳಿದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದು. ಸಮುದ್ರ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವನ್ನು ಈ 'ಭೂತಗಳ ನಗರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಮುದ್ರ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆಯು ಸಹ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ.
ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆ!
ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಎಂಬ ಜಾಗ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೌತುಕವೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
1964ರ ಭೀಕರ ದುರಂತ!
1964ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣವೇ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಜನರಿದ್ದ ಇಡೀ ರೈಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಂತಾದರೂ, ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಪವಾಡದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಜಾಗ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು 'ಭೂತಗಳ ನಗರಿ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ರಸ್ತೆ!
ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಎಂದರೆ 'ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿ' ಎಂದರ್ಥ. ರಾವಣನ ಸಹೋದರ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾದ ನಂತರ, ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಲಂಕೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.