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ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಕಳೆ ತರುವ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜುಮುಕಿಗಳು

fashion Oct 07 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:akriti jewels
Kannada

ಇಯರ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಜುಮುಕಿ

ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಯರ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: akriti jewels
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ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಜುಮುಕಿ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: akriti jewels
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ಹೆವಿ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಈ ಹೆವಿ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: akriti jewels
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ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗಾದರೂ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: akriti jewels
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ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜುಮುಕಿ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: akriti jewels
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ತಿರುಮಲ ನಾಮದ ಡಿಸೈನ್

ಶ್ರೀವಾರಿ (ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ) ನಾಮದ ಡಿಸೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Image credits: akriti jewels
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ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟದ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

Image credits: akriti jewels

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