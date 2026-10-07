ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಯರ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಜುಮುಕಿ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೆವಿ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗಾದರೂ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜುಮುಕಿ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀವಾರಿ (ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ) ನಾಮದ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
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