ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್?

ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.28) ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ನವೆಂಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2027ರ ವರೆಗೆ ಹೊ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಪರೀತವಾಗುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಿಸಲು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಧೂಳು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಗಂಭೀರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಸಾರ್ವಜಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
30 ದಿನ ವ್ಯಾಲಿಟಿಡಿ, ಕಾಲ್ ಸೇರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ
Related image2
ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟರ, ಭಾರತದ ಸಿರಿವಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಶಾಲೆಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ, ಫೀಸ್​ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ

ಕಚೇರಿಗಳ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ

ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್(MCD) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜನವರಿ 31, 2027ರ ವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಟ್ಟಡ ನೆಲೆಸಮಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.