ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ, ಭಾರತದ ಸಿರಿವಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಶಾಲೆಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ, ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ದೇಶದ 7 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯವು. ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೇಶವು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಶುಲ್ಕಗಳು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಏಳು ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಡೂನ್ ಶಾಲೆ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್
ಡೂನ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಲಕರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸತೀಶ್ ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಅವರು 1935 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಶಾಲೆಯು ಎಟನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರೋದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವ 70 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ NRI ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಧಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್
ಸಿಂಧಿಯಾ ಶಾಲೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗಣ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1897 ರಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ ಮಾಧೋ ರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಮೂಲತಃ ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು. 1933 ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು CBSE ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಪೂರ್ಣ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. 2024-25 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು ₹15.77 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ, ಮುಂಬೈ
ಸರಳವಾಗಿ DAIS ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 2003 ರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಂಬಾನಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್, ಇಶಾ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇದು LKG ಯಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಹ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಿನದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವು KG ಯಿಂದ 7 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ, 8-10 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ₹5.90 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತು 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ₹9.65 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವುಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಸ್ಸೂರಿ
ವುಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಧಾಮ ಲ್ಯಾಂಡೌರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 250 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವು ತರಗತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹16 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಟ ಟಾಮ್ ಆಲ್ಟರ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ಗೀತಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು TED ಟಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ಹಾಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್
ಡೂನ್ ಶಾಲೆಯು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೆಲ್ಹಾಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಶೈರ್ನ ವೆಲ್ಹ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ತನ್ನ ತವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹರ್ಸಿಲಿಯಾ ಸೂಸಿ ಒಲಿಫಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಬಾಲಕಿಯರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, 6 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 550 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹11.10 ಲಕ್ಷ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹5.55 ಲಕ್ಷ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ. 6, 7 ಮತ್ತು 11 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಯೊ ಕಾಲೇಜು, ಅಜ್ಮೀರ್
ಮೇಯೊ ಕಾಲೇಜು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. 1875 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯೊ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕುಮಾರರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು "ಪೂರ್ವದ ಎಟನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ 180 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ಇದು 6 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರ CBSE ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಯೊ ಕಾಲೇಜು ಓಮನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸುಲ್ತಾನರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು ₹10.53 ಲಕ್ಷ. ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚ ₹19-21 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾಜಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸುನಿಲ್ ಲಂಬಾ ಮತ್ತು ನಟ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರ, ಉದಯಪುರ, ಜೋಧಪುರ, ಬಿಕಾನೆರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ನ ರಾಜ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕೋಲ್ ಮೊಂಡಿಯೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮುಂಬೈ
ಎಕೋಲ್ ಮೊಂಡಿಯೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಲೋ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ 2004 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ದರ್ಜೆಯಿಂದ ದರ್ಜೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಹ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಿನದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, 3 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ 7 ರಿಂದ 11 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರವ್ ಕುಮಾರ್ (ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಮಗ) ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.