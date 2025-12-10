ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಟಾಸ್ಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಅನುಸಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸಬೇಕು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಟ ಎಂದುಕೊಂಡು ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖಭಾವ ಹಾಗೂ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಂದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಂದಾಗ ಪೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಂಡಿತು.
ಕೊನೆಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಕೊನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
