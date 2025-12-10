Kannada

ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಟಾಸ್ಕ್‌

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಮಂಗಳವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾವ್ಯಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು

ಅದರ ಅನುಸಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸಬೇಕು.

ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಟ ಎಂದುಕೊಂಡು ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ

ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕೆಂಡ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಸ್ಕ್‌ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ

ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖಭಾವ ಹಾಗೂ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಾವ್ಯಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಕಾವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟೈಮ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌

ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಎಂದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಎಂದಾಗ ಪೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಂಡಿತು.

ಕಡೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಕೆ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಕೊನೆಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಮ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ಇಟ್ಟಾಗ, ಕೊನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

