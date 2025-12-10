Telugu Comedian Jabardasth Punch Prasad's Kidneys Failed Due to High BP; Wife Donated Organ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪಂಚ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅನ್ನೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು ಹಾಸ್ಯನಟ ಪಂಚ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೇ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್
"ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನನಗೆ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ*ತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗಬಾಬು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾಗಬಾಬು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನು ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದು ಪತ್ನಿ
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.2023ರಲ್ ಅವರುಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಸಚಿವೆ ರೋಜಾ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂಚ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತ್ತು. ಪಂಚ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು. "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಂಚ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.