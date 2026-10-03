ಆಫೀಸ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೌಸ್‌ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

‘ಆಫೀಸ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಬೇಡಿ’! ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಚರ್ಚೆ

ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರು ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಹೌಸ್‌ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಏನಾಯ್ತು?

ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ ಗೌರವ್ ತೋಮರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕಚೇರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್‌ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೌಸ್‌ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ.

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೌಸ್‌ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌಸ್‌ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ನಂತರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಎಂಬುದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ.

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ?

ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆ ಸಾಲದ EMI ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಆಫೀಸ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಬೇಕೇ?

ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಡಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಕಥೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ: ಆಫೀಸ್ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಡಿ ಕಾಯಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ.

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