ನರೇಗಾ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (RTE) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು (FSA) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.16): MNREGA ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಆರ್ಟಿಐ) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎಫ್ಎಸ್ಎ). ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸರಿಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಸನ (ಮಸೂದೆಗಳು) ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಸತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (100%) ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. MNREGA ಬದಲಿಗೆ VB-G Ram G ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಈ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ.
- ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ-2006 ಎಂದರೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಾಸನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಹಾರ ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾನೂನು ರೈತರು/ತಯಾರಕರು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಧಾಬಾಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಹಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಅವರು ದಂಡ (₹ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ), ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2009
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 21A ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2010 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ
ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು MNREGA ಬದಲಿಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಇದನ್ನು VB-G ರಾಮ್ G ಮಸೂದೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇದು ಕಾನೂನಾಯಿತು. MNREGA ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು.