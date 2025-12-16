ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಈ ಬಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮನೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೆಡ್ಶಿಟ್ ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೋಡಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಡ್ಇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸ್ಸೊಳಗಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಸ್ಗಳು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೀಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಸ್ಗಳು, ನೀವು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಯೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 15 ಡಾಲರ್ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ನ ಪಯಣ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬುವವರ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಗಳು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ಬಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
