1947ರ ವಿಭಜನೆ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಯ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ 'ನೌಶೇರಾ ಸಿಂಹ' ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹೋನ್ನತ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1947 ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸುಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಾಗ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಿದ ಕೋಮು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಯ ಆಮಿಷ ತಿರಸ್ಕಾರ!
ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್) ಹುದ್ದೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಕಸದಂತೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಉಸ್ಮಾನ್, "ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಾರತೀಯನಾಗಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಜಿನ್ನಾ ಪಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದರು.
ನೌಶೇರಾ ಕದನ ಮತ್ತು 'ಲಯನ್ ಆಫ್ ನೌಶೇರಾ' ಅಭಿದಾನ!
ವಿಭಜನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು ನೌಶೇರಾ ವಲಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಶತ್ರುಪಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ‘ದಿ ಲಯನ್ ಆಫ್ ನೌಶೇರಾ’ (ನೌಶೇರಾದ ಸಿಂಹ) ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಿರುದು ಒಲಿದುಬಂತು.
35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗಾಗಿ ವೀರಮರಣ!
ಜುಲೈ 1948 ರಲ್ಲಿ ನೌಶೇರಾ ವಲಯವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಡೆದ ಭೀಕರ ಫಿರಂಗಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವೀರಮರಣ ಅಪ್ಪಿದರು. ಕಣ್ಣಮುಂದಿದ್ದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬಲಿದಾನವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಖಡಕ್ ಮಾತು!
ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಾರತೀಯನಾಗಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ) ಎಂಬ ಸಾಲೇ ಈ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಆಮಿಷವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತದ್ದು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (Army Chief) ಆಗುವ ಬೃಹತ್ ಅವಕಾಶ ಕಣ್ಣಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ ಬಲಿಬೀಳದೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸಾಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಫರ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ಉತ್ತರ, "ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು" ಎಂಬುದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾರಿತು.