1949ರ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಬಲಿಷ್ಠ ಬೈಕ್ನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಗೆದ್ದು, ಸೇನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವು 'ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಬುಲೆಟ್ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸೈನಿಕರ ಧೈರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ನ ಘರ್ಜನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು'ಬುಲೆಟ್' ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸವಾರಿಯ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಶಕಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
1949 ರ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ!
1947-48ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಮಭರಿತ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೈಕ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
1. ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎತ್ತರದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬೇಕು.
2. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೈಕ್ ತೂಕವಾಗಿರಬೇಕು.
3. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು.
ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಬುಲೆಟ್!
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೈಕ್ 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ 'ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತರೆ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಸೇನೆಯ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 1952 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ 800 ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಬೈಕ್ಗಳು 1953 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲುಪಿದವು.
ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಜನನ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಪಯಣ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 1955 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ **'ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ'** ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ಚೆನ್ನೈನ ತಿರುವೊಟ್ಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 1962 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯು 'ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್' ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಜಮಾನಾ!
ದಶಕಗಳಿಂದ ಗಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬುಲೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು!
ಬುಲೆಟ್ 350 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 500 ಹೊರತಾಗಿ, ಹಿಮಾಲಯನ್, TVS ಅಪಾಚೆ ಮತ್ತು ಹೀರೋ GS 150R ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇನೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 'ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಟೊರ್ನಾಡೋಸ್' ನಂತಹ ಸೇನಾ ಸಾಹಸ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬುಲೆಟ್ಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ!
ಐಕಾನಿಕ್ 'ಮಾರುತಿ ಜಿಪ್ಸಿ'ಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ (GS800), ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಗೂರ್ಖಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ 4×4 SUVಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು: ಯುದ್ಧ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಟಾಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಎಪಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಎಲ್ಎಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂ4 ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಯೋಧರ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ನ ಆ ಗಂಭೀರ ಸದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲೂ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.