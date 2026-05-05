2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2026ರ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರೆಂದೇ ಎನಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಳಿ ಗೆಲುವುಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಮಮತಾರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 294 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೋಲು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಕೋಟೆ ಎನಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನಾ ಜಾಲವೂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು "ಅನೈತಿಕ" ಮತ್ತು 'ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ' ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು "ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನಿಸಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಸೋಲು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ
ಈ ಅವಳಿ ಗೆಲುವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದವು. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಯಂತ್ರವು ರಾಜಕೀಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಗೆಲುವುಗಳು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸೋಲು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಲಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಯಕತ್ವ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ.